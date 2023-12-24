Фото: 10-та окрема гірсько-штурмова бригада «Едельвейс»

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Військовослужбовці 406-ї окремої артилерійської бригади привітали всіх українців з Різдвом Христовим та Новим роком.

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Військові побажали, щоб наступний рік відзначився лише приємними новинами, був переможним та сповненим радості. Щоб кожна українська дитина буде люблячою та щасливою. А Україні побажали миру, відбудови й подальшого процвітання. Відповідний допис 24 грудня з’явився на Facebook-сторінці бригади.

Зі святом громадян привітала й 10-та окрема гірсько-штурмова бригада «Едельвейс». Захисники закликали пам’ятати про тих, хто зараз перебуває в окопах, поважати їхню мужність та відвагу й допомагати наближати спільну перемогу над російським ворогом.

Цього року воно знову для всіх різне. На жаль, наші воїни не можуть зустріти його з сім’ями, жінками та діточками, але ми знаємо — завдяки їх стійкості та наполегливості ворог буде знищений, і всі повернуться до рідних домівок, — зазначили штурмовики.

Привітав військовослужбовців зі святом і головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Вітаю вас зі світлим Святом Різдва Христового! Усіх солдатів, матросів, сержантів і офіцерів, усіх воїнів, які зі зброєю в руках б’ються за те, щоб світ не поглинув морок. Вшануймо у ці дні тих, кого зараз немає з нами поруч, хто віддав своє життя за нашу країну, правду і свободу. Різдво — це велике свято надії та віри. Віри у перемогу світла над темрявою. Добра над злом. Я дякую кожному захиснику, кожній захисниці, хто бореться й наближає нашу Перемогу! — написав він у Telegram.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» щемко привітала українців з Різдвом. Залізничники опублікували відео з музикою «Щедрика», де головному герою кліпа створити святкову атмосферу допомагають співробітники «Укразалізниці».