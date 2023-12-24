Посилення артилерії Збройних сил України анонсували в Міноборони. Фото:

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Коаліція артилерії з посилення Збройних сил України запрацює в Парижі у січні 2024 року.

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Для України дуже важливим є посилення вогневої міці завдяки постачанню союзниками артилерійських систем. Армія зацікавлена у подальшій закупівлі для своїх потреб самохідних артилерійських установок Caesar. Про це заявив заступник міністра оборони України генерала-лейтенанта Іван Гаврилюк, повідомила прес-служба Міноборони.

САУ Caesar у бою продемонстрували високу ефективність, точність, — наголосив він.

За словами військового, у наступному у році союзники випробовуватимуть управління вогнем «Цезаря» із застосуванням штучного інтелекту. Гаврилюк пояснив, що застосування ШІ дозволить скоротити використання боєприпасів на пристрілку й ураження цілей на 30%.

Також заступник міністра оборони закликав Францію сприяти у збільшенні кількості боєприпасів до САУ Caesar.

Нагадаємо, днями Німеччина відправила в Україну новий пакет допомоги, до якого увійшли три установки Gepard передано із 20 тис. снарядів до них, 2,5 тис. снарядів калібру 155 мм та 25 тис. 536 снарядів 40-мм для автоматичних гранатометів.