Усі свята прийдуть за розкладом - "Укрзалізниця" щемко привітала з Різдвом

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«Укрзалізниця» щемко привітала українців з Різдвом.

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Через війну для багатьох українців шлях додому став мрією.Мрією, над реалізацією якої працює багато відважних людей. Серед них і ми — залізничники. Допомагаємо близьким зустрітися та дбаємо аби зимові свята у всіх були за розкладом. Віримо, що у 2024 році повернемо мрії українців, — так залізничники прокоментували кліп, який вийшов у соцмережах перевізника 24 грудня.

Відео поклали на музику «Щедрика», головному герою кліпа створити святкову атмосферу допомагають співробітники «Укразалізниці».

«Укрзалізниця» відкрила сезон Різдвяних експресів 23 грудня. У Києві та Львові майже синхронно стартували рейси святкових паровозів з різдвяною виставою.

30% місць безплатно надано дітям загиблих та поранених залізничників, військовослужбовців, а також іншим соціальним категоріям.

Усі місця на 20 паровозних рейсів розійшлися з рекордною швидкістю, у Києві — менш ніж за годину. Це демонструє потребу українців у позитивних емоціях і дивах, тож залізниця доставляє свята за розкладом. Насамперед тим дітям, для яких це свято потрібне найбільше, — розповів керівник пасажирського напрямку Укрзалізниці Олександр Перцовський.