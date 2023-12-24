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Ракурс
Фото: Берегова охорона Індії / Х

Іранський дрон уразив танкер-хімовоз в Індійському океані

24 гру 2023, 11:52
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Іранський безпілотник уразив танкер-хімовоз в Індійському океані.


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В Міноборони США розповіли, що моторне судно CHEM PLUTO, танкер-хімовоз під прапором Ліберії, що належить Японії та Нідерландам, було атаковане в Індійському океані.

Це сталося за 200 морських миль від узбережжя Індії за допомогою випущеного з Ірану одностороннього ударного безпілотника, — повідомив представник Пентагону.

Постраждалих внаслідок атаки немає, а короткочасну пожежу на борту танкера було ліквідовано.

У Пентагоні зазначили, що атака є черговим свідченням зростання ризику для судноплавства після того, як підтримувані Іраном єменські бойовики почали атакувати судна у Червоному морі.

У заяві відомства йдеться про те, що це вже сьома атака Ірану на комерційне судноплавство з 2021 року.

Джерело: Ракурс


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