Іранський дрон уразив танкер-хімовоз в Індійському океані

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Фото: Берегова охорона Індії / Х
Іранський дрон уразив танкер-хімовоз в Індійському океаніhttps://racurs.ua/ua/n190665-iranskyy-dron-urazyv-tanker-himovoz-v-indiyskomu-okeani.htmlРакурс
Іранський безпілотник уразив танкер-хімовоз в Індійському океані.
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В Міноборони США розповіли, що моторне судно CHEM PLUTO, танкер-хімовоз під прапором Ліберії, що належить Японії та Нідерландам, було атаковане в Індійському океані.
Це сталося за 200 морських миль від узбережжя Індії за допомогою випущеного з Ірану одностороннього ударного безпілотника, — повідомив представник Пентагону.
Постраждалих внаслідок атаки немає, а короткочасну пожежу на борту танкера було ліквідовано.
У Пентагоні зазначили, що атака є черговим свідченням зростання ризику для судноплавства після того, як підтримувані Іраном єменські бойовики почали атакувати судна у Червоному морі.
У заяві відомства йдеться про те, що це вже сьома атака Ірану на комерційне судноплавство з 2021 року.
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