Все праздники придут по расписанию - "Укрзализныця" щемяще поздравила с Рождеством

«Укрзалізниця» щемко привітала українців з Різдвом.

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Через війну для багатьох українців шлях додому став мрією.Мрією, над реалізацією якої працює багато відважних людей. Серед них і ми — залізничники. Допомагаємо близьким зустрітися та дбаємо аби зимові свята у всіх були за розкладом. Віримо, що у 2024 році повернемо мрії українців, — так залізничники прокоментували кліп, який вийшов у соцмережах перевізника 24 грудня.