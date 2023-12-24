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Враг сбросил авиабомбы на Очеретино и Нью-Йорк. Фото: Офис генпрокурора
Враг сбросил авиабомбы на Очеретино и Нью-Йорк, есть раненые (ФОТО)https://racurs.ua/n190685-vrag-sbrosil-aviabomby-na-ocheretino-i-nu-york-est-ranenye-foto.htmlРакурс
Російські окупанти завдали ударів по двох прифронтових селищах у Донецькій області.
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Сьогодні, 24 грудня, було атаковане Очеретине Покровського району. Під час обстрілу приватного сектору, поранення стегна й мінно-вибухову травму отримав 62-річний чоловік, який рухався на автівці по одній із вулиць. Ще двоє цивільних зазнали тілесних ушкоджень внаслідок атаки ворога на селище Нью-Йорк. Постраждали 68-річний чоловік та його 64-річна дружина. Вони перебували на подвір’ї, коли поруч із ними відбулось влучання. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
Поранені змогли самотужки дійти до сусідів, які й викликали «швидку». Медики діагностували у постраждалих осколкові поранення.
Попередньо відомо, що росіяни застосували керовані авіаційні бомби проти цивільних. Вибухи пошкодили та зруйнували житлові будинки, паркани й господарські споруди.
В Офісі генпрокурора зазначили, що Донецька обласна прокуратура здійснює досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, 24 грудня вночі російські загарбники масовано обстріляли Херсон. Загинули троє осіб, ще один чоловік отримав поранення. Були знищені повністю приватні будинки, пошкоджені багатоповерхівки та лікарня.
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