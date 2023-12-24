Ворог скинув авіабомби на Очеретине та Нью-Йорк. Фото: Офіс генпрокурора

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Ракурс

Російські окупанти завдали ударів по двох прифронтових селищах у Донецькій області.

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Сьогодні, 24 грудня, було атаковане Очеретине Покровського району. Під час обстрілу приватного сектору, поранення стегна й мінно-вибухову травму отримав 62-річний чоловік, який рухався на автівці по одній із вулиць. Ще двоє цивільних зазнали тілесних ушкоджень внаслідок атаки ворога на селище Нью-Йорк. Постраждали 68-річний чоловік та його 64-річна дружина. Вони перебували на подвір’ї, коли поруч із ними відбулось влучання. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Поранені змогли самотужки дійти до сусідів, які й викликали «швидку». Медики діагностували у постраждалих осколкові поранення.

Попередньо відомо, що росіяни застосували керовані авіаційні бомби проти цивільних. Вибухи пошкодили та зруйнували житлові будинки, паркани й господарські споруди.

В Офісі генпрокурора зазначили, що Донецька обласна прокуратура здійснює досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, 24 грудня вночі російські загарбники масовано обстріляли Херсон. Загинули троє осіб, ще один чоловік отримав поранення. Були знищені повністю приватні будинки, пошкоджені багатоповерхівки та лікарня.