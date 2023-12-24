Рыбак подорвался на российской мине в Херсонской области. Фото:

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Ракурс

Цивільний у Херсонській області підірвався на російській міні.

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У селі Бобровий Кут 33-річний рибалка натрапив на протипіхотну міну. Внаслідок підриву йому травматично ампутувало праву нижню кінцівку. Пораненого госпіталізували. Про це 24 грудня Херсонська обласна військова адміністрація повідомила в соцмережах.

В ОВА нагадали про небезпеку перебування поблизу водойм та в лісовій зоні через мінування територій.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомляли, що потенційно небезпечними через замінування є третина від загальної площі України.

У жовтні міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення через підриви на вибухонебезпечних предметах загинули 248 осіб, а 525 — дістали травми.

Нагадаємо, 15 жовтня у Баштанському районі Миколаївської області двоє дітей підірвалися на міні. Загинув 14-річний хлопчик, а його 12-річний товариш дістав травми.