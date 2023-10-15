Двоє дітей підірвалися на міні, граючись у полі на Миколаївщині

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На Миколаївщині двоє дітей підірвалися на міні, фото: «Укрінформ»
Двоє дітей підірвалися на міні, граючись у полі на Миколаївщиніhttps://racurs.ua/ua/n188326-dvoie-ditey-pidirvalysya-na-mini-grauchys-u-poli-na-mykolayivschyni.htmlРакурс
У Миколаївській області двоє дітей підірвалися на міні, один з них загинув.
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Трагедія сталася у Баштанському районі. Про це сьогодні, 15 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
Загинув 14-річний хлопчик. Його 12-річного товариша травмовано. Діти гралися в полі за селом. Раніше на цій території велися активні бойові дії, — зазначив Клименко.
За словами міністра, всього з початку повномасштабного вторгнення через підриви на вибухонебезпечних предметах загинули 248 осіб, 525 — травмовано.
Не дивлячись на щоденну роботу наших саперів, багато гектарів земель ще залишаються дуже небезпечними. Памʼятайте про це, — наголосив Клименко.
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