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Ракурс
На Миколаївщині двоє дітей підірвалися на міні, фото: «Укрінформ»

Двоє дітей підірвалися на міні, граючись у полі на Миколаївщині

15 жов 2023, 18:13
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У Миколаївській області двоє дітей підірвалися на міні, один з них загинув.


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Трагедія сталася у Баштанському районі. Про це сьогодні, 15 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Загинув 14-річний хлопчик. Його 12-річного товариша травмовано. Діти гралися в полі за селом. Раніше на цій території велися активні бойові дії, — зазначив Клименко.

За словами міністра, всього з початку повномасштабного вторгнення через підриви на вибухонебезпечних предметах загинули 248 осіб, 525 — травмовано.

Не дивлячись на щоденну роботу наших саперів, багато гектарів земель ще залишаються дуже небезпечними. Памʼятайте про це, — наголосив Клименко.

Джерело: Ракурс


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