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Ракурс
Двоє чоловіків підірвалися на міні на Чернігівщині, фото: поліція Чернігівщини

На Чернігівщині на міні підірвалися двоє чоловіків

15 жов 2023, 17:31
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На Чернігівщині двоє чоловіків підірвалися на міні у лісосмузі.


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Про це сьогодні, 15 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

О 14:57 надійшло повідомлення про підрив на вибуховому пристрої в лісосмузі на території Киїнської ТГ, — зазначив він. — За попередньою інформацією один чоловік загинув, ще один — травмований. На місці події працюють вибухотехніки.

У прес-службі поліції Чернігівської області повідомляють, що на міні підірвалися двоє місцевих жителів, котрі, за попередньою інформацією, поїхали до лісу за дровами.

У поліції наголошують на необхідності дотримуватися правил безпеки та бути вкарай обережними, особливо на територіях, які тимчасово були в окупації або були місцем активних бойових дій.

Росіяни залишили чимало вибухових пасток, замінованих ділянок та небезпечних предметів, — наголошують у поліції. — Не пересувайтеся там, де можуть бути заміновані ділянки — це узбіччя, лісосмуги, не розорані поля. Якщо ви побачили підозрілий або вибухонебезпечний предмет — негайно телефонуйте до поліції або рятувальників.

Двоє чоловіків підірвалися на міні на Чернігівщині, фото: поліція Чернігівщини

Джерело: Ракурс


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