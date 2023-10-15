На Чернігівщині на міні підірвалися двоє чоловіків

Двоє чоловіків підірвалися на міні на Чернігівщині, фото: поліція Чернігівщини

https://racurs.ua/ua/n188324-na-chernigivschyni-na-mini-pidirvalysya-dvoie-cholovikiv.html

Ракурс

На Чернігівщині двоє чоловіків підірвалися на міні у лісосмузі.

.

Про це сьогодні, 15 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

О 14:57 надійшло повідомлення про підрив на вибуховому пристрої в лісосмузі на території Киїнської ТГ, — зазначив він. — За попередньою інформацією один чоловік загинув, ще один — травмований. На місці події працюють вибухотехніки.

У прес-службі поліції Чернігівської області повідомляють, що на міні підірвалися двоє місцевих жителів, котрі, за попередньою інформацією, поїхали до лісу за дровами.

У поліції наголошують на необхідності дотримуватися правил безпеки та бути вкарай обережними, особливо на територіях, які тимчасово були в окупації або були місцем активних бойових дій.