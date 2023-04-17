750 цивільних підірвалися на мінах в Україні за час повномасштабної війни

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Міни продовжують загрожувати життю цивільних українців, фото: Wikimedia
750 цивільних підірвалися на мінах в Україні за час повномасштабної війниhttps://racurs.ua/ua/n182104-750-cyvilnyh-pidirvalysya-na-minah-v-ukrayini-za-chas-povnomasshtabnoyi-viyny.htmlРакурс
В Україні за понад рік повномасштабного російського вторгнення зафіксовані понад 750 жертв серед мирних жителів, пов’язаних із мінами.
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Кожна восьма жертва з цього переліку — дитина. Про це сьогодні, 17 квітня, повідомляє прес-служба Міноборони Великої Британії.
Найбільш постраждалими регіонами є Херсонська та Харківська області — території, які раніше були окуповані росією, — зазначають у відомстві.
У британському Міноборони прогнозують, що з приходом весни і збільшенням кількості людей, залучених до сільськогосподарських робіт, ризик інцидентів з мінами серед цивільного населення зростатиме.
Ймовірно, для очищення України від мін знадобиться щонайменше десять років, — наголошують у відомстві.
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