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Мины продолжают угрожать жизни гражданских украинцев, фото: Wikimedia

750 гражданских подорвались на минах в Украине за время полномасштабной войны

17 апр 2023, 21:21
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В Україні за понад рік повномасштабного російського вторгнення зафіксовані понад 750 жертв серед мирних жителів, пов’язаних із мінами.


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Кожна восьма жертва з цього переліку — дитина. Про це сьогодні, 17 квітня, повідомляє прес-служба Міноборони Великої Британії.

Найбільш постраждалими регіонами є Херсонська та Харківська області — території, які раніше були окуповані росією, — зазначають у відомстві.

У британському Міноборони прогнозують, що з приходом весни і збільшенням кількості людей, залучених до сільськогосподарських робіт, ризик інцидентів з мінами серед цивільного населення зростатиме.

Ймовірно, для очищення України від мін знадобиться щонайменше десять років, — наголошують у відомстві.

Источник: Ракурс


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