750 гражданских подорвались на минах в Украине за время полномасштабной войны

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Мины продолжают угрожать жизни гражданских украинцев, фото: Wikimedia
750 гражданских подорвались на минах в Украине за время полномасштабной войныhttps://racurs.ua/n182104-750-grajdanskih-podorvalis-na-minah-v-ukraine-za-vremya-polnomasshtabnoy-voyny.htmlРакурс
В Україні за понад рік повномасштабного російського вторгнення зафіксовані понад 750 жертв серед мирних жителів, пов’язаних із мінами.
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Кожна восьма жертва з цього переліку — дитина. Про це сьогодні, 17 квітня, повідомляє прес-служба Міноборони Великої Британії.
Найбільш постраждалими регіонами є Херсонська та Харківська області — території, які раніше були окуповані росією, — зазначають у відомстві.
У британському Міноборони прогнозують, що з приходом весни і збільшенням кількості людей, залучених до сільськогосподарських робіт, ризик інцидентів з мінами серед цивільного населення зростатиме.
Ймовірно, для очищення України від мін знадобиться щонайменше десять років, — наголошують у відомстві.
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