Возле 4 энергоблока ЗАЭС взорвалась российская мина — «Энергоатом»https://racurs.ua/n181959-vozle-4-energobloka-zaes-vzorvalas-rossiyskaya-mina-energoatom.htmlРакурс
Вибух пролунав біля машинної зали 4-го енергоблоку Запорізької атомної електростанції.
Про це сьогодні, 13 квітня, повідомляє прес-служба «Енергоатому» з посиланням на інформовані джерела.
Російські окупанти продовжують перетворювати Запорізьку АЕС у військову базу, мінуючи периметр довкола станції. І ці дії не можуть не мати наслідків, — наголошують в «Енергоатомі».
Як заявили самі ж ядерні терористи, здетонувала їхня міна, — додають у компанії.
Зазначається, що звуки вибуху чули українські атомники, які продовжують працювати на ЗАЕС. Однак, росіяни намагалися «заспокоїти» працівників та швидко приховати сліди, щоб цього не побачили експерти МАГАТЕ.
Найбільший атомний об'єкт Європи продовжує потерпати від свавілля російських військових та їхніх поплічників, в той час, як український персонал відчайдушно намагається втримати ядерну та радіаційну безпеку всього континенту, — наголошують в «Енергоатомі».