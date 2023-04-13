Запорожская АЭС остается оккупированной россией, фото: Запорожская АЭС

https://racurs.ua/n181959-vozle-4-energobloka-zaes-vzorvalas-rossiyskaya-mina-energoatom.html

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Вибух пролунав біля машинної зали 4-го енергоблоку Запорізької атомної електростанції.

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Про це сьогодні, 13 квітня, повідомляє прес-служба «Енергоатому» з посиланням на інформовані джерела.

Російські окупанти продовжують перетворювати Запорізьку АЕС у військову базу, мінуючи периметр довкола станції. І ці дії не можуть не мати наслідків, — наголошують в «Енергоатомі».

Як заявили самі ж ядерні терористи, здетонувала їхня міна, — додають у компанії.

Зазначається, що звуки вибуху чули українські атомники, які продовжують працювати на ЗАЕС. Однак, росіяни намагалися «заспокоїти» працівників та швидко приховати сліди, щоб цього не побачили експерти МАГАТЕ.