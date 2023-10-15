На Черниговщине на мине подорвались двое мужчин

На Черниговщине на мине подорвались двое мужчинhttps://racurs.ua/n188324-na-chernigovschine-na-mine-podorvalis-dvoe-mujchin.htmlРакурс
На Чернігівщині двоє чоловіків підірвалися на міні у лісосмузі.
Про це сьогодні, 15 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
О 14:57 надійшло повідомлення про підрив на вибуховому пристрої в лісосмузі на території Киїнської ТГ, — зазначив він. — За попередньою інформацією один чоловік загинув, ще один — травмований. На місці події працюють вибухотехніки.
У прес-службі поліції Чернігівської області повідомляють, що на міні підірвалися двоє місцевих жителів, котрі, за попередньою інформацією, поїхали до лісу за дровами.
У поліції наголошують на необхідності дотримуватися правил безпеки та бути вкарай обережними, особливо на територіях, які тимчасово були в окупації або були місцем активних бойових дій.
Росіяни залишили чимало вибухових пасток, замінованих ділянок та небезпечних предметів, — наголошують у поліції. — Не пересувайтеся там, де можуть бути заміновані ділянки — це узбіччя, лісосмуги, не розорані поля. Якщо ви побачили підозрілий або вибухонебезпечний предмет — негайно телефонуйте до поліції або рятувальників.