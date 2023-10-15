Двое детей подорвались на мине, играя в поле на Николаевщине

В Николаевской области двое детей подорвались на мине, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n188326-dvoe-detey-podorvalis-na-mine-igraya-v-pole-na-nikolaevschine.html

Ракурс

У Миколаївській області двоє дітей підірвалися на міні, один з них загинув.

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Трагедія сталася у Баштанському районі. Про це сьогодні, 15 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Загинув 14-річний хлопчик. Його 12-річного товариша травмовано. Діти гралися в полі за селом. Раніше на цій території велися активні бойові дії, — зазначив Клименко.

За словами міністра, всього з початку повномасштабного вторгнення через підриви на вибухонебезпечних предметах загинули 248 осіб, 525 — травмовано.