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Ракурс
Последствия обстрела Золотой Балки, фото: Херсонская ОВА

Российские обстрелы повредили детсад на Херсонщине (ФОТО)

15 окт 2023, 17:55
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Рашисти обстріляли село Золота Балка на Херсонщині.


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В результаті пошкоджень зазнали будинки, господарські споруди та дитячий садок. Про це сьогодні, 15 жовтня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Херсонської ОВА.

Зазначається, що було зафіксовано близько 28 «прильотів».

Наслідки російського обстрілу Золотої Балки, фото: Херсонська ОВА

Нагадаємо, рашисти сьогодні неодноразово завдавали ударів по Херсону з тимчасово окупованого лівобережжя, що призводило до зникнення електроенергії та зв’язку у місті.

Источник: Ракурс


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