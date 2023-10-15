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Наслідки російського обстрілу Золотої Балки, фото: Херсонська ОВА
Російські обстріли пошкодили дитсадок на Херсонщині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n188325-rosiyski-obstrily-poshkodyly-dytsadok-na-hersonschyni-foto.htmlРакурс
Рашисти обстріляли село Золота Балка на Херсонщині.
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В результаті пошкоджень зазнали будинки, господарські споруди та дитячий садок. Про це сьогодні, 15 жовтня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Херсонської ОВА.
Зазначається, що було зафіксовано близько 28 «прильотів».
Нагадаємо, рашисти сьогодні неодноразово завдавали ударів по Херсону з тимчасово окупованого лівобережжя, що призводило до зникнення електроенергії та зв’язку у місті.
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