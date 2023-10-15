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Российские захватчики продолжают обстреливать Херсон, фото: «РГ»

Рашисты снова обстреляли Херсон, обесточен центр города

15 окт 2023, 15:07
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Російські загарбники сьогодні, 15 жовтня, знову атакували Херсон з тимчасово окупованого лівобережжя.


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Внаслідок чергового прильоту знову пошкоджені лінії електропередач. Про це у своєму Telegram-каналі об 14.18 повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

За його словами, наразі знеструмлено центр міста, проводяться ремонтні роботи.

Сьогодні вранці рашисти скинули на Херсон авіабомби. Сталося влучання в об'єкт критичної інфраструктури, після чого в місті погіршився зв’язок, зникли інтернету та електропостачання. Кілька годин потому місцева влада повідомляла про відновлення електропостачання у низці районів, зокрема у центрі Херсона.

Источник: Ракурс


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