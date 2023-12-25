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Бійці на фронті вітають українців особливими колядками
Бійці на фронті вітають українців особливими колядками (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n190688-biyci-na-fronti-vitaut-ukrayinciv-osoblyvymy-kolyadkamy-video.htmlРакурс
Бійці на фронті вітають українців особливими колядками з Різдвом 25 грудня 2023 року.
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Бійці 98-го батальйону 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади привітали українців з Різдвом колядкою, виконаною під гітарою біля вогнища.
Сухопутні сили опублікували також відео з бійцем, який виконує колядку за різдвяним столом з дідухом.
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