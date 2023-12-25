Сили оборони України знищили за добу російські Су-34 та Су-30

https://racurs.ua/ua/n190687-syly-oborony-ukrayiny-znyschyly-za-dobu-rosiyski-su-34-ta-su-30.html

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Сили оборони України знищили за добу два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та Су-30.

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Про це повідомив Генштаб у ранковому зведенні 25 грудня.

Увечері 24 грудня стало відомо, що на Маріупольському напрямку українці збили російський бомбардувальник Су-34. Інформація про збиття іншого російського літака перевірялася. Ймовірно, йшлося про Одеський напрямок.

Генштаб ЗСУ написав (також, що за минулу добу росіяни запустили 31 дрон Shahed по Україні. Сили ППО збили 29 з них. П’ятеро збили над Дніпропетровщиною, повідомив голова ОВА Сергій Лисак. Там уламки пошкодили господарське приміщення та навантажувач зерна.

28 «шахедів» у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської, Донецької, Кіровоградської та Хмельницької областей, повідомили у Повітряних силах.

Під час повітряного нападу ворог також застосував керовану авіаційну ракету Х-59 на Запорізькому напрямку та протирадіолокаційну ракету Х-31П із акваторії Чорного моря. Обидві — знищено.

Всього росіяни запустили по Україні 31 ударний БПЛА типу Shahed із районів Чауда та Балаклава в Криму, а також дві авіаційні ракети.