Удари по трьох Су-34 відігнали російські винищувачі від фронту

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Після втрати трьох Су-34 росіяни стали менше завдавати авіаударів.

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Про це повідомив речник Повітряних сил Ігнат Юрій в ефірі телемарафону.

Зараз противник намагається розвідати якомога більше, зібрати інформацію в тих районах південних, де, власне, відбулося збиття російських винищувачів. Зрозуміло, що вони шукають ті засоби, якими були відправлені ті літаки у «вєчний польот», як то кажуть. Значно менше ворог застосовує авіаційні засоби ураження, особливо керовані авіабомби, зокрема на Херсонському напрямку, — розповів речник ПС.

Нагадаємо, Повітряні сили України 22 грудня заявили про знищення одразу трьох російських Су-34 на південному напрямку.

У коментарі «Бабелю» Ігнат сказав, що збиття Су-34 вплине на те, що окупанти не будуть такими активними на південному напрямку певний час, щоб зменшити ризики для себе. Однак вони будуть поновлювати атаки.