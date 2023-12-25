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Латвия передала Украине почти 300 автомобилей, изъятых у пьяных водителей
Пьяные водители Латвии задонатили ВСУ 300 автомобилейhttps://racurs.ua/n190696-pyanye-voditeli-latvii-zadonatili-vsu-300-avtomobiley.htmlРакурс
Латвія передала Україні майже 300 автомобілів, вилучених у п’яних водіїв.
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За даними Служби державних доходів Латвії, цього року Україні було передано 271 автомобіль, конфіскований у нетверезих латвійських водіїв, на загальну суму, що перевищує 900 тис. євро.
Як пише видання Delfi, у лютому латвійський Сейм одноголосно прийняв зміни до закону про підтримку цивільного населення України, які дозволяють безоплатно передавати у власність українського уряду транспортні засоби, конфісковані державою як підтримку українського суспільства.
Після того, як ці зміни в законі набули чинності, уряд Латвії цього року ухвалив уже кілька рішень щодо передачі в Україну конфіскованих автомобілів.
Наразі, за інформацією Delfi, для розгляду в уряді готуються документи про передачу Україні ще 34 автомобілів, їхня вартість оцінюється приблизно у 160 тис. євро.
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