В Раде рассказали о санкциях украинцам, которые не станут на военный учет за границей

https://racurs.ua/n190695-v-rade-rasskazali-o-sankciyah-ukraincam-kotorye-ne-stanut-na-voennyy-uchet-za-granicey.html

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Громадяни України за кордоном проходитимуть таку ж саму ідентифікацію як і чоловіки в Україні, а після успішної перевірки отримають повістку.

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Про це розповів член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко.

А далі то вже твій вибір: або ти повертаєшся, або лишаєшся там. І це вже буде порушення закону України, — повідомив Івченко в ефірі «Радіо Свобода».

Законопроект з’явиться вже в січні.

Якщо чоловік буде у переліку тих, хто пройде перевірку, він отримає повістку, каже Івченко. Далі — вибір людини: або вона повертається назад, або залишається закордоном, додає він. Однак це буде порушенням закону України.

Раніше міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що Україна хоче наступного року призивати на військову службу чоловіків, які живуть за кордоном.