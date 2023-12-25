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Украина получила 1,34 млрд долл. от Всемирного банка

Украина получила 1,34 млрд долл. от Всемирного банка

25 дек 2023, 11:50
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Україна отримала 1,34 млрд дол. в рамках проекту Світового банку PEACE in Ukraine.


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Кошти будуть спрямовані на часткову компенсацію видатків держбюджету України не пов’язаних зі сферою безпеки та оборони, зокрема на пенсійні виплати та виплати працівникам ДСНС, повідомляють в Мінфіні.

Фінансування складається з позики Світового банку у розмірі 1,086 млрд дол., які надійшли через Цільовий фонд з надання необхідної кредитної підтримки Україні (ADVANCE Ukraine) під гарантії уряду Японії.

А також гранти:

  • 190 млн дол. від Норвегії через Цільовий фонд підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF);
  • 50 млн дол. від уряду Сполучених Штатів Америки;
  • 20 млн дол. від уряду Швейцарії.

Источник: Ракурс


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