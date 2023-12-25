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Украина получила 1,34 млрд долл. от Всемирного банка
Украина получила 1,34 млрд долл. от Всемирного банкаhttps://racurs.ua/n190694-ukraina-poluchila-1-34-mlrd-doll-ot-vsemirnogo-banka.htmlРакурс
Україна отримала 1,34 млрд дол. в рамках проекту Світового банку PEACE in Ukraine.
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Кошти будуть спрямовані на часткову компенсацію видатків держбюджету України не пов’язаних зі сферою безпеки та оборони, зокрема на пенсійні виплати та виплати працівникам ДСНС, повідомляють в Мінфіні.
Фінансування складається з позики Світового банку у розмірі 1,086 млрд дол., які надійшли через Цільовий фонд з надання необхідної кредитної підтримки Україні (ADVANCE Ukraine) під гарантії уряду Японії.
А також гранти:
- 190 млн дол. від Норвегії через Цільовий фонд підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF);
- 50 млн дол. від уряду Сполучених Штатів Америки;
- 20 млн дол. від уряду Швейцарії.
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