Україна отримала 1,34 млрд дол. від Світового банку

https://racurs.ua/ua/n190694-ukrayina-otrymala-1-34-mlrd-dol-vid-svitovogo-banku.html

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Україна отримала 1,34 млрд дол. в рамках проекту Світового банку PEACE in Ukraine.

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Кошти будуть спрямовані на часткову компенсацію видатків держбюджету України не пов’язаних зі сферою безпеки та оборони, зокрема на пенсійні виплати та виплати працівникам ДСНС, повідомляють в Мінфіні.

Фінансування складається з позики Світового банку у розмірі 1,086 млрд дол., які надійшли через Цільовий фонд з надання необхідної кредитної підтримки Україні (ADVANCE Ukraine) під гарантії уряду Японії.

А також гранти: