Російський пропагандист Красовський потрапив у лікарню, українські ЗМІ стверджують, що його отруїло ГУР

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Ракурс

Ексдиректора Russia Today Антона Красовського отруїли.

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Джерела Kyiv Post у воєнній розвідці повідомили, що пропагандиста Красовського отруїли. Ексдиректор Russia Today прославився тим, що в прямому ефірі закликав топити і палити українських дітей.

На початку тижня різко скрутило живіт, почало нудити, потім знепритомнів. Відвезли в клініку. Поступово приходжу до тями, — написав у своєму Телеграм-каналі пропагандист Красовський.

Втім, джерела Kyiv Post зазначають, що його «стан продовжує погіршуватися» та додають, що «імовірно, останні повідомлення у мережі писав уже не сам пропагандист».

Красовський — відомий російський журналіст і пропагандист. Піком його кар'єри стала посада директора мовлення російської редакції Russia Today. У жовтні 2022 року, виступаючи в ефірі, Красовський закликав до геноциду українських дітей за їхні антиросійські погляди.

Топити треба було таких в Тисині, там де пливе кача, топити цих дітей, топити. Це наш метод. От сказав, що москалі окупували — і одразу кидаєш у річку з буйною течією, — сказав тоді Красовський.

Пізніше ведучий також закликав спалювати дітей у «смерекових хатах» у Карпатах.

Майже одразу після цього Красовського звільнили з роботи, оскільки його висловлювання мали занадто великий резонанс. На своє виправдання російський журналіст заявив, що його, нібито, просто «понесло», він «не побачив цієї межі», на якій потрібно було зупинити потік своєї ненависті до українців.

Пізніше український суд за матеріалами СБУ заочно засудив пропагандиста Красовського до п’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.