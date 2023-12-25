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Ракурс
Російський Су-30 вчора міг бути збитий якраз у той момент, коли запускав ракети по Одещині

Російський Су-30 могли збити у момент запуску ракети по Одещині

25 гру 2023, 10:16
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Російський Су-30 вчора міг бути збитий якраз у той момент, коли запускав ракети по Одещині.


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Про його знищення ширилася інформація ще вчора ввечері, однак офіційно підтверджено це не було.

На Одеському напрямку була бойова робота по російському Су-30 у Чорному морі — вивчаємо матеріали об'єктивного контролю, аби знати точно, уражена ціль чи ні, — інформували Повітряні сили 24 грудня близько 22.30.

А от моніторингові канали ще до цього повідомляли, що Су-30 збили тоді, коли він пустив ракету на Одесу.

Сьогодні вранці у Генштабі підтвердили знищення Су-30 та Су-34.

Джерело: Ракурс


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