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Российский Су-30 могли сбить в момент запуска ракеты по Одесской области
Российский Су-30 могли сбить в момент запуска ракеты по Одесской областиhttps://racurs.ua/n190692-rossiyskiy-su-30-mogli-sbit-v-moment-zapuska-rakety-po-odesskoy-oblasti.htmlРакурс
Російський Су-30 вчора міг бути збитий якраз у той момент, коли запускав ракети по Одещині.
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Про його знищення ширилася інформація ще вчора ввечері, однак офіційно підтверджено це не було.
На Одеському напрямку була бойова робота по російському Су-30 у Чорному морі — вивчаємо матеріали об'єктивного контролю, аби знати точно, уражена ціль чи ні, — інформували Повітряні сили 24 грудня близько 22.30.
А от моніторингові канали ще до цього повідомляли, що Су-30 збили тоді, коли він пустив ракету на Одесу.
Сьогодні вранці у Генштабі підтвердили знищення Су-30 та Су-34.
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