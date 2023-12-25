Ракурсhttps://racurs.ua/
Обломки сбитых дронов повредили припортовую инфраструктуру в Одессе
Обломки сбитых дронов повредили припортовую инфраструктуру в Одессеhttps://racurs.ua/n190691-oblomki-sbityh-dronov-povredili-priportovuu-infrastrukturu-v-odesse.htmlРакурс
Внаслідок падіння уламків збитих «шахедів» є пошкодження технічних приміщень у припортовій інфраструктурі Одеси, недіючої адмінбудівлі та складського приміщення законсервованого об'єкта в Роздільнянському районі Одеської області та складів у Херсонській області.
.
Постраждалих немає.
Окрім того, як повідомляють Сили оборони Півдня, не вдалося уникнути влучання в Бериславському районі Херсонщини: там спалахнула пожежа у складських приміщеннях, яку оперативно ліквідували.
Ворожі дрони, випущені з тимчасово окупованого Криму заходили на удар з різних напрямків, намагаючись виснажити нашу протиповітряну оборону та уразити якомога більше об'єктів, — повідомили в оперативному командуванні «Південь».
Нагадаємо, цієї ночі силами ППО знищено 28 із 31 ударних БПЛА, 2 авіаракети та 2 винищувачі окупантів.
Як повідомляють Повітряні сили, вночі росіяни запустили по Україні 31 ударний БПЛА типу Shahed із районів Чауда та Балаклава в Криму, а також дві авіаційні ракети.
У результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних сил та Сил оборони України знищено 28 «шахедів» у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської, Донецької, Кіровоградської та Хмельницької областей.
Під час повітряного нападу ворог також застосував керовану авіаційну ракету Х-59 на Запорізькому напрямку та протирадіолокаційну ракету Х-31П з акваторії Чорного моря. Обидві — знищено.
Зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил також знищено два ворожі літаки: один Су-34 — на Донеччині (про який повідомляли увечері) та один Су-30СМ — над акваторією Чорного моря.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...