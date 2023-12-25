Уламки збитих дронів пошкодили припортову інфраструктуру в Одесі

https://racurs.ua/ua/n190691-ulamky-zbytyh-droniv-poshkodyly-pryportovu-infrastrukturu-v-odesi.html

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Внаслідок падіння уламків збитих «шахедів» є пошкодження технічних приміщень у припортовій інфраструктурі Одеси, недіючої адмінбудівлі та складського приміщення законсервованого об'єкта в Роздільнянському районі Одеської області та складів у Херсонській області.

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Постраждалих немає.

Окрім того, як повідомляють Сили оборони Півдня, не вдалося уникнути влучання в Бериславському районі Херсонщини: там спалахнула пожежа у складських приміщеннях, яку оперативно ліквідували.

Ворожі дрони, випущені з тимчасово окупованого Криму заходили на удар з різних напрямків, намагаючись виснажити нашу протиповітряну оборону та уразити якомога більше об'єктів, — повідомили в оперативному командуванні «Південь».

Нагадаємо, цієї ночі силами ППО знищено 28 із 31 ударних БПЛА, 2 авіаракети та 2 винищувачі окупантів.