Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Уламки збитих дронів пошкодили припортову інфраструктуру в Одесі

Уламки збитих дронів пошкодили припортову інфраструктуру в Одесі

25 гру 2023, 09:45
999

Внаслідок падіння уламків збитих «шахедів» є пошкодження технічних приміщень у припортовій інфраструктурі Одеси, недіючої адмінбудівлі та складського приміщення законсервованого об'єкта в Роздільнянському районі Одеської області та складів у Херсонській області.


.

Постраждалих немає.

Окрім того, як повідомляють Сили оборони Півдня, не вдалося уникнути влучання в Бериславському районі Херсонщини: там спалахнула пожежа у складських приміщеннях, яку оперативно ліквідували.

Ворожі дрони, випущені з тимчасово окупованого Криму заходили на удар з різних напрямків, намагаючись виснажити нашу протиповітряну оборону та уразити якомога більше об'єктів, — повідомили в оперативному командуванні «Південь».

Нагадаємо, цієї ночі силами ППО знищено 28 із 31 ударних БПЛА, 2 авіаракети та 2 винищувачі окупантів.

Як повідомляють Повітряні сили, вночі росіяни запустили по Україні 31 ударний БПЛА типу Shahed із районів Чауда та Балаклава в Криму, а також дві авіаційні ракети.

У результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних сил та Сил оборони України знищено 28 «шахедів» у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської, Донецької, Кіровоградської та Хмельницької областей.

Під час повітряного нападу ворог також застосував керовану авіаційну ракету Х-59 на Запорізькому напрямку та протирадіолокаційну ракету Х-31П з акваторії Чорного моря. Обидві — знищено.

Зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил також знищено два ворожі літаки: один Су-34 — на Донеччині (про який повідомляли увечері) та один Су-30СМ — над акваторією Чорного моря.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів