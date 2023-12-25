Весной 2022 года рашисты авиаударом уничтожили Драмтеатр в Мариуполе, фото: Петр Андрющенко

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Ракурс

Загарбники у тимчасово окупованому Маріуполі встановили новорічну ялинку біля міського драмтеатру, який рашисти зруйнували авіаударом навесні 2022 року попри залишене місцевими жителями повідомлення, що тут у сховищі перебувають діти.

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Про це сьогодні, 25 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, опублікувавши відповідні фото.

Русня постійно підкидає картинки для ілюстрації чогось, — наголосив Андрющенко. — Ялинка біля руїн Маріупольського Драмтеатру на місці, де був той самий напис «ДЕТИ».

На опублікованому фото можна побачити, що святкова ялинка встановлена поруч із руїнами театру, які рашисти прикрили банером із зображенням будівлі.