В Херсоне рашисты разрушили уже третью базу гуманитарной помощи

Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисты активно обстреливают Херсон, фото: ГСЧС
В Херсоне рашисты разрушили уже третью базу гуманитарной помощиhttps://racurs.ua/n190708-v-hersone-rashisty-razrushili-uje-tretu-bazu-gumanitarnoy-pomoschi.htmlРакурс
Рашисти останнім часом стали частіше використовувати балістичні ракети для обстрілу цивільної інфраструктури Херсона та передмістя.
.
Про це в ефірі Громадського радіо розповів командир херсонського обласного загону швидкого реагування товариства Червоного Хреста України Микола Тараненко.
Він зазначив, що ворожі обстріли Херсона та області не вщухають — щоденно від 30 до 50 ударів.
Погано те, що вони (російські окупанти — ред.) перейшли на балістику, від якої дуже важко сховатися… Є обстріли, є руйнування, є, на жаль, постраждалі, — наголосив Тараненко.
Так, за його словами, рашисти б’ють по гуманітарних центрах — вони зруйнували вже третю базу гуманітарної допомоги.
Двічі накривали склади інших організацій, але зовсім нещодавно вони накрили наш склад гуманітарної допомоги, склад Червоно Хреста, — зазначив Тараненко. — Били «шахедами», били прицільно. У наш склад, наприклад, прилетіло три «шахеди»; згоріло все.
Джерело: «Громадське радіо»
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...