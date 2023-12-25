В Херсоне рашисты разрушили уже третью базу гуманитарной помощи

Рашисты активно обстреливают Херсон, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n190708-v-hersone-rashisty-razrushili-uje-tretu-bazu-gumanitarnoy-pomoschi.html

Ракурс

Рашисти останнім часом стали частіше використовувати балістичні ракети для обстрілу цивільної інфраструктури Херсона та передмістя.

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Про це в ефірі Громадського радіо розповів командир херсонського обласного загону швидкого реагування товариства Червоного Хреста України Микола Тараненко.

Він зазначив, що ворожі обстріли Херсона та області не вщухають — щоденно від 30 до 50 ударів.

Погано те, що вони (російські окупанти — ред.) перейшли на балістику, від якої дуже важко сховатися… Є обстріли, є руйнування, є, на жаль, постраждалі, — наголосив Тараненко.

Так, за його словами, рашисти б’ють по гуманітарних центрах — вони зруйнували вже третю базу гуманітарної допомоги.

Двічі накривали склади інших організацій, але зовсім нещодавно вони накрили наш склад гуманітарної допомоги, склад Червоно Хреста, — зазначив Тараненко. — Били «шахедами», били прицільно. У наш склад, наприклад, прилетіло три «шахеди»; згоріло все.

Джерело: «Громадське радіо»