Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в Киеве, фото: Патрульная полиция Киева

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У Києві патрульні затримали чоловіка, який, ймовірно, влаштував стрілянину на дорозі.

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Подія сталася вчора, 24 грудня, у Печерському районі столиці, повідомлення про стрілянину надійшло на лінію 112, повідомляє прес-служба Патрульної поліції Києва.

Заявник повідомив, що на вулиці Шовковичній помітив авто Porsche та почув декілька пострілів, після чого транспортний засіб поїхав з місця події у невідомому напрямку, — вказано в повідомленні.

В ході пошуку ймовірних порушників поліцейські виявили та зупинили автомобіль, на який вказував заявник, на бульварі Лесі Українки.

В автівці перебував 40-річний водій та 25-річний пасажир. Останній мав ознаки алкогольного сп’яніння та поводився агресивно, — зазначають у поліції.

Зазначається, що під час поверхневої перевірки патрульні виявили ймовірні набої та стріляну гільзу.