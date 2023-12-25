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Командування Сухопутних військ ЗСУ сьогодні, 25 грудня, опублікувало у своєму Telegram-каналі відео, котре показує відбиття масштабного механізованого наступу рашистів за допомогою ударних дронів на Лиманському напрямку.
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На відео показано, як влучними ударами FPV-дронів знищується група ворожої бронетехніки.
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