Уничтожение российской бронетехники, скриншот видео

https://racurs.ua/n190706-otrajenie-masshtabnogo-nastupleniya-rashistov-udarnymi-dronami-pokazali-v-vsu-video.html

Ракурс

Командування Сухопутних військ ЗСУ сьогодні, 25 грудня, опублікувало у своєму Telegram-каналі відео, котре показує відбиття масштабного механізованого наступу рашистів за допомогою ударних дронів на Лиманському напрямку.

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На відео показано, як влучними ударами FPV-дронів знищується група ворожої бронетехніки.