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Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

Россияне с мешками стали целью украинских дронов возле Авдеевки (ВИДЕО)

25 дек 2023, 15:27
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Захисники України за допомогою FPV-дронів знищили двох російських загарбників з мішками, яких помітили біля Авдіївки.


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Відповідне відео у своєму Telegram-каналі сьогодні, 25 грудня, опублікував український волонтер Сергій Стерненко.

Ці двоє росіян ходили з мішками біля Авдіївки. Більше не ходять, — зазначив Стерненко в описі відео. — Бо є чудові воїни ЦСО, А СБУ, які їх ліквідували.

На відео показано, як FPV-дрон завдає удару по двох помічених рашистах, котрі переносять мішки білого кольору. Після удару одного з рашистів було ліквідовано, інший — ймовірно поранений, залишається на місці і невдовзі в нього влучає ще один дрон.

Источник: Ракурс


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