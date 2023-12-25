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Захисники України за допомогою FPV-дронів знищили двох російських загарбників з мішками, яких помітили біля Авдіївки.
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Відповідне відео у своєму Telegram-каналі сьогодні, 25 грудня, опублікував український волонтер Сергій Стерненко.
Ці двоє росіян ходили з мішками біля Авдіївки. Більше не ходять, — зазначив Стерненко в описі відео. — Бо є чудові воїни ЦСО, А СБУ, які їх ліквідували.
На відео показано, як FPV-дрон завдає удару по двох помічених рашистах, котрі переносять мішки білого кольору. Після удару одного з рашистів було ліквідовано, інший — ймовірно поранений, залишається на місці і невдовзі в нього влучає ще один дрон.
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