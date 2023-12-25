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Митрополит Епифаний провел Рождественскую литургию в Софиевском соборе Киева — впервые 25 декабря
Митрополит ПЦУ провел Рождественскую литургию в Софиевском соборе Киева — впервые 25 декабря (ВИДЕО)https://racurs.ua/n190700-mitropolit-pcu-provel-rojdestvenskuu-liturgiu-v-sofievskom-sobore-kieva-vpervye-25-dekabrya.htmlРакурс
Митрополит Епіфаній провів Різдвяну літургію у Софійському соборі Києва — вперше 25 грудня.
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До храму запускали по 100−120 людей через обмеження по рівню вологості у приміщенні, пише «Суспільне».
Собор дуже старий, йому більше тисячі років і він потребує обмеженої кількості людей. Ми не можемо запустити, на жаль, усіх бажаючих. Тому, що режими використання собору обмежують цю кількість. Людина приходить, приносить із собою вологість, тим паче сьогодні температура піднімається. У нас починають рости грибки, починають роз’їдати фрески. Тому ми мусимо це робити і до цього потрібно ставитися із розумінням, — зазначила генеральна директорка Національного заповідника «Софія Київська» Неля Куковальська.
Цьогоріч Україна вперше відзначає Різдво за новоюліанським календарем — 25 грудня.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
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