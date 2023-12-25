О сигналах путина в New York Times писали информагенты Кремля, утверждают в СНБО

https://racurs.ua/n190699-o-signalah-putina-v-new-york-times-pisali-informagenty-kremlya-utverjdaut-v-snbo.html

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Рада нацбезпеки та оборони України звинувачує видання The New York Times у роботі на росію.

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Про це йдеться в аналізі матеріалу видання про те, що володимир путін нібито готовий до перемир’я в Україні. У цій статті є коментар спікера Кремля Дмитра Пєскова.

Зазначається, що чим довше триває війна, тим більше рф слабшає в економічному, технологічному та демографічному планах, а також збільшує свою залежність від Китаю.

Центр протидії дезінформації пише, що «сигнал» Москви може бути зроблений для припинення подальшої військової допомоги Україні, а також додання рейтингу 45 президенту США Дональду Трампу, який готовий «віддати» росії окуповані території. Також зазначається, що для написання цього тексту рф задіяла американських журналістів, завербованих при їх роботі в росії.

Для написання цього тексту рф задіяла американських журналістів, завербованих за часів їхньої роботи в росії. «Сигнал» рф насправді може бути зроблений, щоб перешкодити подальшій військовій допомозі ЗСУ від Заходу, — пояснили в ЦПД.

Раніше газета The New York Times написала, що кремлівський диктатор як мінімум з вересня 2023 року «сигналізує" через посередників про нібито готовність до припинення вогню та заморожування бойових дій.

Журналісти посилалися на неназваних двох колишніх високопосадовців, близьких до Кремля, а також американських та міжнародних чиновників, які отримали дані «сигнали» від посланців Путіна. Авторами статті є Антон Трояновський, Адам Ентоус та Джуліан Е. Барнс. Трояновський є головою московського бюро NYT, він народився у Москві.

Коли йому було п’ять років, його родина переїхала до Німеччини, а згодом — до США. Він є лауреатом Пулітцерівської премії. Тут варто згадати ще одного лауреата цієї премії та керівника московського бюро NYT у 1922−1936 роках Волтера Дюранті, який виправдовував сталінський режим, писав про «законність» масових репресій, а також заперечував Голодомор.