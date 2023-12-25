Все больше военных рф имитируют атаки и сдаются в плен группами

https://racurs.ua/n190698-vse-bolshe-voennyh-rf-imitiruut-ataki-i-sdautsya-v-plen-gruppami.html

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Все більше військових рф імітують атаки й здаються у полон групами.

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Про це поінформував на брифінгу 25 грудня речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

Слід відзначити, що у полон почали здаватися цілі групи російських військових. Одна з причин того, чому ворог так робить — це, можна сказати, нелюдське ставлення з боку командування. Бо за відмову йти у безглузді штурми чи за якісь інші провини офіцери їх роздягають догола — це взимку — і саджають у такому вигляді у холодні ями, б’ють і погрожують розстрілами, — розповів він.

Раніше Штупун пояснив, що Сили оборони не згортають жодних операцій на фронті, а лише переформатують їх під умови нестачі снарядів.

Видання Reuters мало того, що приписало командувачу оперативно-стратегічним угрупуванням військ (ОСУВ) «Таврія» Олександру Тарнавському слова, які він не говорив, а ще й винесло їх у заголовок, — заявив минулого тижня прес-секретар Сил оборони Таврійського напрямку.

Штупун піддав різкій критиці публікацію агентства Reuters, яке випустило інтерв’ю з Тарнавським, змінивши слова командувача таким чином, що вони перестали відповідати дійсності.

Боєприпаси перерозподіляються. Є певне зменшення постачання боєприпасів, це не секрет. Але говорити про повне згортання операцій… Ну, наприклад ОСУВ «Таврія» веде всього дві операції — оборонну і наступальну. Згорнути одну просто неможливо. Це зрозуміло всім військовим, але не зрозуміло всім цивільним. Тому пишуть такі заголовки. Хочеться клікабельності, хочеться хайпу, хочеться, щоб його медіа було кращим, — сказав Штупун.

Прессекретар Сил оборони Таврійського напрямку уточнив, що саме сказав Тарнавський:

Тих обсягів, які ми маємо сьогодні, для наших потреб сьогодні недостатньо. Отже, ми перерозподіляємо їх. Ми переплануємо завдання, які поставили перед собою, і зменшуємо їх, тому що нам потрібно їх забезпечити.

Проте Reuters на власний розсуд перефразували слова Тарнавського і винесли у заголовок, що «Українські війська відчувають нестачу артилерії, згортають деякі операції».