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Ракурс
Знищення російської бронетехніки, скріншот відео

Відбиття масштабного наступу рашистів ударними дронами показали у ЗСУ (ВІДЕО)

25 гру 2023, 18:00
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Командування Сухопутних військ ЗСУ сьогодні, 25 грудня, опублікувало у своєму Telegram-каналі відео, котре показує відбиття масштабного механізованого наступу рашистів за допомогою ударних дронів на Лиманському напрямку.


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На відео показано, як влучними ударами FPV-дронів знищується група ворожої бронетехніки.

Джерело: Ракурс


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