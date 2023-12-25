Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Знищення російської бронетехніки, скріншот відео
Відбиття масштабного наступу рашистів ударними дронами показали у ЗСУ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n190706-vidbyttya-masshtabnogo-nastupu-rashystiv-udarnymy-dronamy-pokazaly-u-zsu-video.htmlРакурс
Командування Сухопутних військ ЗСУ сьогодні, 25 грудня, опублікувало у своєму Telegram-каналі відео, котре показує відбиття масштабного механізованого наступу рашистів за допомогою ударних дронів на Лиманському напрямку.
.
На відео показано, як влучними ударами FPV-дронів знищується група ворожої бронетехніки.
Як оформити спадщину. Енциклопедія від нотаріуса Вікторії Дерев’янко
Кожен знав, що ми маємо залишитися тут, щоби було кому відстоювати столицю — суддя ВС Наталія Коваленко
Як мінімізувати наслідки перебування на війні та зберегти родину
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...