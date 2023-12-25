Ялинки у кімнаті впливають на склад повітря, фото:

https://racurs.ua/ua/n190705-yak-novorichni-yalynky-vplyvaut-na-himichnyy-sklad-povitrya-v-prymischenni-vstanovyly-ucheni.html

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На новорічні свята багато сімей насолоджуються не лише тим, що в їхніх домівках стоїть жива ялинка, а й свіжим ароматом, який вона створює. Цей запах походить від хімічних речовин, які називаються летючими органічними сполуками (ЛОС).

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Однак мало що відомо про те, скільки їх виділяється і чи мають вони якийсь вплив на здоров’я. Перевірити це взялися учені з Національного інституту стандартів і технології (США), повідомляє прес-служба вишу.

Наш ніс — хороший хімічний сенсор, — наголошують учені. — Ми знаємо, що ці дерева щось виділяють, і тоді постає питання: Наскільки це велике джерело? Ми хотіли дослідити, які саме хімічні речовини виділяються і в якій кількості, і поставити це в контекст інших джерел хімічних речовин у будинку.

Щоб відповісти на ці питання, учені:

взяли звичайну ялинку — ялицю Дугласа, поширену в Північній Америці та деяких лісах Європи — і запечатали її в екологічно контрольованій камері; потім вони виміряли кількість і тип ЛОС, які вона виділяла протягом 17 днів; вони також дослідили, чи реагують ЛОС з іншими компонентами повітря в приміщенні, утворюючи нові сполуки.

Свіжий запах, який зазвичай асоціюється з різдвяними ялинками, походить від групи летких органічних сполук під назвою монотерпени, які також містяться в освіжувачах повітря, свічках та деяких засобах особистої гігієни, — зазначається у статті. — На відкритому повітрі хвойні рослини, до яких належить більшість різдвяних ялинок, виділяють монотерпени, і вони можуть впливати на якість повітря на відкритому повітрі.

Проте наразі мало відомо про те, скільки монотерпенів виділяється, коли ялинка зрубана і поміщена в приміщення.

Відомо також, що монотерпени можуть реагувати з озоном, котрий, зокрема, може викликати такі симптоми, як кашель і подразнення горла. Озон також легко реагує з іншими хімічними речовинами в повітрі, утворюючи нові сполуки.

Тому дослідникам було цікаво побачити вплив озону в присутності кімнатного дерева.

Зазначається, що у своєму експерименті дослідники імітували домашню обстановку:

прикрасили ялинку типовою святковою ілюмінацією та увімкнули на неї яскраве світло, щоб імітувати зміну дня і ночі. Вони вимикали світло кожні 12 годин і поливали дерево щодня;

вони впускали зовнішнє повітря зі швидкістю, типовою для домогосподарств, і постійно вимірювали вміст хімічних речовин у повітрі в приміщенні.

В результаті виявилося, що:

монотерпени були найпоширенішими ЛОС, що виділялися з дерева. Вони досягли піку протягом першого дня, а потім значно зменшилися на третій день. Таким чином, їхня концентрація спочатку була на тому ж рівні, що й у звичайному освіжувачі повітря або у новозбудованому будинку, а потім швидко знизилася майже в 10 разів від початкового рівня. Дослідники виявили 52 різних типи монотерпенів.

потім дослідники ввели в камеру озон, щоб побачити, як він впливає на хімічний склад повітря в приміщенні. Вони виявили, що озон реагує з монотерпенами, утворюючи побічні продукти, такі як формальдегід, інший тип ЛОС, а також інші хімічно активні речовини;

концентрація монотерпенів ще більше зменшилася з введенням озону, в той час як рівень формальдегіду зріс, що показало вплив на хімічний склад повітря в приміщенні;

однак кількість формальдегіду, що утворюється, була відносно невеликою — близько однієї частини на мільярд. У типових будинках концентрація формальдегіду коливається від 20 до 30 частин на мільярд.

Для людей, чутливих до летких органічних сполук, різдвяні ялинки можуть бути однією з можливих причин сльозоточивості очей і носа, особливо коли їх спочатку заносять у приміщення, — наголошується у статті.

В такому разі учені радять:

відкрити вікно біля ялинки, можна зменшити вплив шкідливих речовин;

щойно зрубані дерева можна залишити на відкритому повітрі або в гаражі на три дні, перш ніж заносити їх у дім, оскільки сила поширення хімречовин з часом природним чином зменшується.