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Поліція затримала чоловіка, який влаштував стрілянину у Києві, фото: Патрульна поліція Києва
У Києві затримали чоловіка, який влаштував стрілянину на дорозі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n190707-u-kyievi-zatrymaly-cholovika-yakyy-vlashtuvav-strilyanynu-na-dorozi-video.htmlРакурс
У Києві патрульні затримали чоловіка, який, ймовірно, влаштував стрілянину на дорозі.
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Подія сталася вчора, 24 грудня, у Печерському районі столиці, повідомлення про стрілянину надійшло на лінію 112, повідомляє прес-служба Патрульної поліції Києва.
Заявник повідомив, що на вулиці Шовковичній помітив авто Porsche та почув декілька пострілів, після чого транспортний засіб поїхав з місця події у невідомому напрямку, — вказано в повідомленні.
В ході пошуку ймовірних порушників поліцейські виявили та зупинили автомобіль, на який вказував заявник, на бульварі Лесі Українки.
В автівці перебував 40-річний водій та 25-річний пасажир. Останній мав ознаки алкогольного сп’яніння та поводився агресивно, — зазначають у поліції.
Зазначається, що під час поверхневої перевірки патрульні виявили ймовірні набої та стріляну гільзу.
Тож охоронці порядку затримали громадянина, забезпечили охорону місця події та викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування всіх обставин, — вказано в повідомленні.
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