россия ночью атаковала Украину «Шахедами», были попадания в двух областях. Фото: Милитарный

https://racurs.ua/n190717-rossiya-nochu-atakovala-ukrainu-shahedami-byli-sbitiya-i-popadaniya.html

Ракурс

Нова атака «Шахедів» була здійснена по Україні російськими загарбниками.

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Із 18.30 25 грудня по 3.00 26 грудня противник атакував з південно-східного напрямку ударними БПЛА. Із районів Балаклава в окупованому Криму та російського Приморсько-Ахтарська були здійснені пуски 19 дронів. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Telegram.

Зазначається, що силами та засобами Повітряних сил та Сил оборони України було знищено 13 ударних дронів Shahed-136/131 у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської та Хмельницької областей.

Однак на Одещині та Миколаївщині були влучання. В Одеському районі ворог поцілив по відкритій території одного з інфраструктурних об'єктів. Виникла пожежа, яку вже загасили. А в Миколаївській області «Шахеди» влучили у промисловий об'єкт та пошкодили складські будівлі. Інформація про постраждалих не надходила.

Нагадаємо, російські окупанти останнім часом стали частіше використовувати балістичні ракети для обстрілу цивільної інфраструктури Херсона та передмістя. У товаристві Червоного Хреста України заявили, що загарбники б’ють по гуманітарних центрах — вони зруйнували вже третю базу гуманітарної допомоги.