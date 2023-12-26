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росія вночі атакувала Україну «Шахедами», були влучання в двох областях. Фото: Мілітарний

росія вночі атакувала Україну «Шахедами» — були збиття й влучання

26 гру 2023, 09:20
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Нова атака «Шахедів» була здійснена по Україні російськими загарбниками.


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Із 18.30 25 грудня по 3.00 26 грудня противник атакував з південно-східного напрямку ударними БПЛА. Із районів Балаклава в окупованому Криму та російського Приморсько-Ахтарська були здійснені пуски 19 дронів. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Telegram.

Зазначається, що силами та засобами Повітряних сил та Сил оборони України було знищено 13 ударних дронів Shahed-136/131 у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської та Хмельницької областей.

Однак на Одещині та Миколаївщині були влучання. В Одеському районі ворог поцілив по відкритій території одного з інфраструктурних об'єктів. Виникла пожежа, яку вже загасили. А в Миколаївській області «Шахеди» влучили у промисловий об'єкт та пошкодили складські будівлі. Інформація про постраждалих не надходила.

Нагадаємо, російські окупанти останнім часом стали частіше використовувати балістичні ракети для обстрілу цивільної інфраструктури Херсона та передмістя. У товаристві Червоного Хреста України заявили, що загарбники б’ють по гуманітарних центрах — вони зруйнували вже третю базу гуманітарної допомоги.

Джерело: Ракурс


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