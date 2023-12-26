Законопроект про мобілізацію зареєстрували у Раді. Фото:

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Ракурс

Законопроект про мобілізацію в Україні зареєстрував у Верховній Раді Кабінет міністрів.

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Проект закону № 10378 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби» внесли до парламенту пізно ввечері 25 грудня. Про це повідомив представник уряду в Раді Тарас Мельничук.

Пропонується низка новацій, серед яких — зміна призовного віку з 27 до 25 років та 90-денна відпустка військовим після полону. Запроваджується тримісячна базова військова служба для осіб від 18 до 25 років. А сільські, селищні та міські ради наділять повноваженнями із забезпечення організації призову, забезпечення на території населених пунктів ведення персонально-первинного військового обліку призовників, оповіщення і забезпечення прибуття мобілізованих та техніки на збірні пункти та у військові частини.

Повістки щодо мобілізації автори закону пропонують надсилати через електронну пошту або через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста. При цьому залишаться й старі методи вручення.

Де і хто вручатимуть повістки:

в приміщенні ТЦК — представники ТЦК;

за місцем проживання — представники ТЦК або поліцейські;

на роботі — представники ТЦК, роботодавець або поліцейський;

в громадських місцях — представники ТЦК або поліцейські.

Представник ТЦК та поліцейські матимуть право перевіряти документи. У всіх громадянам, віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку або зняті з нього, треба мати при собі військово-обліковий документ та пред’являти його за вимогою. У ході перевірки документів представник ТЦК чи поліцейський можуть проводити фото- та відеофіксацію та використовувати обладнання з доступом до реєстру призовників.

У разі отримання повістки громадянин зобов’язаний з’явитися у зазначене у ній місце та строк. Причинами неявки будуть лише перешкода стихійного характеру, хвороба, смерть близького родича. Законопроектом пропонується вилучити з переліку висновків військово-лікарських комісій висновку про обмежену придатність до військової служби. Всі, хто раніше був визнаний обмежено придатним, повинен повторно пройти ВЛК.

Ухилянтам українські законодавці пропонують обмежити права. Таких осіб вноситимуть до Єдиного реєстру боржників, а також щодо них діятиме:

заборона виїзду за кордон,

заборона на проведення операцій з рухомим та нерухомим майном,

обмеження на право керування власним транспортним засобом та отримання посвідчення водія,

обмеження права на користування та розпорядження коштами та іншими цінностями,

відмови в укладенні кредитного договору, договору позики,

призупинення отримання пільг та послуг від держави.

Зазначається, що ці обмеження скасують лише, якщо керівник ТЦК виключить військовозобов’язаного з Єдиного реєстру боржників.

Право на відстрочку матимуть, зокрема:

заброньовані,

жінки та чоловіки, у яких троє і більше дітей віком до 18 років,

жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років,

особи з інвалідністю І чи ІІ групи, або які мають дружину (чоловіка)чи когось з батьків з-поміж осіб з інвалідністю І чи II групи,

жінки та чоловіки, які мають дитину (дітей) віком до 18 років і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу,

жінки в декреті до трьох років (при необхідності — до шести),

вагітні жінки,

діючі нардепи та депутати Верховної Ради АР Крим.

Щодо студентів, то призову за новим законопроектом не підлягають здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої̈ та вищої̈ освіти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти й здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий за однією спеціальністю (фахом).

Нагадаємо, 25 грудня голова фракції більшості у Верховній Раді Давід Арахамія заявив, що військове командування внесло запит на мобілізацію 500 тис. військових, а президент «чітко наголосив, що вимагає комплексного підходу до проходження служби у Збройних силах».