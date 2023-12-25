В "Слузі народу" підганяють уряд з його законопроектом про мобілізацію

https://racurs.ua/ua/n190697-v-sluzi-narodu-pidganyaut-uryad-z-yogo-zakonoproektom-pro-mobilzaciu.html

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Голова фракції більшості у Верховній Раді Давід Арахамія закликав Кабінет міністрів прискорити роботу над законопроектом про мобілізацію.

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У соцмережах Арахамія 25 грудня нагадав, що сьогодні уряд мав би внести цей законопроект до парламенту. Над ним Кабмін працює на прохання військових.

Арахамія вважає, що відсутність цього законопроекту породжує невизначеність і велику кількість фейків про блокпости, про «Дію».

За його словами, військове командування внесло запит на мобілізацію 500 тис. військових.

Уряд розробляє правила. Президент чітко наголосив, що вимагає комплексного підходу до проходження служби у Збройних силах. Просто набрати нових людей і не розв’язувати проблеми тих, хто служить зараз, — не вихід. Парламент очікує готовий документ, який можна буде обговорювати на Комітеті. Військові потребують розв’язання своїх проблем. Суспільство хоче почути відповіді на усі чутливі питання, — написав голова фракції СН.

Нагадаємо, що член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко розповів, що законопроект з’явиться у січні 2024 року.

Громадяни України за кордоном проходитимуть таку ж саму ідентифікацію як і чоловіки в Україні, а після успішної перевірки отримають повістку.