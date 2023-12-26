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Рекетиры выбивали деньги у раненого воина ВСУ. Фото: СБУ
Рекетиры выбивали деньги у раненого воина ВСУ на Волыни (ФОТО)https://racurs.ua/n190726-reketiry-vybivali-dengi-u-ranenogo-voina-vsu-na-volyni-foto.htmlРакурс
Банда з Волині «вибивала» гроші у пораненого воїна Збройних сил України.
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Служба безпеки України та Національна поліція нейтралізували організоване злочинне угруповання, яке тероризувало і намагалось тримати у страху мешканців Волинської області. Зловмисники створювали штучні конфлікти з місцевими жителями, а потім вимагали з них гроші за «мирне вирішення спірних питань». Про це 26 грудня повідомив прес-центр СБУ.
Так, бандити вимагали повернення неіснуючого боргу в понад 120 тис. грн з пораненого воїна-гранатометника, який повернувся з передової для лікування та реабілітації. Коли військовослужбовець відмовив їх у платі «данини», то його побили. У постраждалого діагностували черепно-мозкову травму та забій шийного відділу хребта.
Правоохоронці вже затримали трьох учасників злочинного угруповання під час отримання ними частини грошей від чоловіка. Організував банду кримінальник, який відбуває покарання в одній із колоній на Волині за пограбування.
Всім чотирьом фігурантам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 189 (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану, поєднане із заподіянням тяжкого тілесного ушкодження) Кримінального кодексу України.
Затримані перебувають під вартою, їм загрожує до 12 років тюрми.
Нагадаємо, у серпні в Житомирській області СБУ затримала банду рекетирів, які «вибивали» гроші з військовослужбовця ЗСУ. Ці зловмисники щодня «вибивали» з людей великі суми коштів під вигаданими приводами або через штучно спровоковані конфліктні ситуації. а
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