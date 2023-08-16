Рекетири вибивали гроші у військовослужбовця ЗСУ на Житомирщині - фото затримання банди

https://racurs.ua/ua/n186259-reketyry-vybyvaly-groshi-z-viyskovoslujbovcya-zsu-na-jytomyrschyni-foto-zatrymannya-bandy.html

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Банда рекетирів, які «вибивали» гроші з військовослужбовця ЗСУ, затримана на Житомирщині.

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В СБУ розповіли, що щодня зловмисники «вибивали» з людей великі суми коштів під вигаданими приводами або через штучно спровоковані конфліктні ситуації.

У разі відмови платити «данину» учасники банди викрадали людей та відвозили їх до спеціально облаштованих катівень у місті Коростишів. Там рекетири застосовували до потерпілих особливо жорстокі тортури. Також перевіряється інформація про зґвалтування фігурантами декількох жінок.

Співробітники СБУ задокументували факт вимагання 190 тис. грн з військовослужбовця однієї з бойових бригад, яка виконує завдання на передовій. Зловмисники погрожували покалічити, а потім вбити вагітну дружину військового, якщо він не передасть рекетирам всю суму грошей.

У результаті спецоперації Служба безпеки затримала двох лідерів і шістьох активних учасників банди на спробі передачі їм частини грошей від потерпілого.