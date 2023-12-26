Точно в цель — хронология уничтожения Черноморского флота россии

https://racurs.ua/n190731-tochno-v-cel-hronologiya-unichtojeniya-chernomorskogo-flota-rossii.html

Ракурс

Точно в ціль: хронологія знищення Чорноморського флоту Росії

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Майже два десятки російських кораблів і катерів пішли всім відомим напрямом. «Ракурс» розповідає про те, як на флоті рашистів все ще «втрат немає".

21 березня 2022 року: великий десантний корабель «Цезар Куніков» пошкоджений ракетою «Точка У».

21 березня 2022 року: патрульний катер проекту «Раптор» виведений з ладу пострілом ПТРК полку «Азов».

24 березня 2022 року: великий десантний корабель «Саратов» потоплений ракетою «Точка У».

24 березня 2022 року: великий десантний корабель «Новочеркаськ» пошкоджений ракетою «Точка У». Як мінімум 3 члени екіпажу ліквідовано.

4 квітня 2022 року: фрегат «Адмірал Ессен» виведений з ладу на 10 днів ракетою Harpoon.

14 квітня 2022 року: флагман ЧФ ракетний крейсер «Москва» потоплений 2 ракетами БРК «Нептун». Із 510 членів екіпажу врятувалося 58. Крейсер отримав статус об'єкта підводної культурної спадщини України № 2064.

2−8 травня 2022 року: 5 патрульних катерів проекту «Раптор» виведені з ладу боєприпасами з дронів Bayraktar TB2.

7 травня 2022 року: десантний катер проекту «Серна» потоплений боєприпасами з дронів Bayraktar TB2.

12 травня 2022 року: «Судно Всеволод Бобров» пошкоджено БРК «Нептун».

17 червня 2022 року: рятівне буксирне судно «Рятувальник Василь Бех» потоплено 2 ракетами Harpoon.

29 жовтня 2022 року: фрегат «Адмірал Макаров» пошкоджений повітряними та надводними дронами.

29 жовтня 2022 року: фрегат «Адмірал Григорович» пошкоджений повітряними та надводними БПЛА.

29 жовтня 2022 року: морський тральщик «Іван Голубець» виведений з ладу повітряними та надводними БПЛА.

24 травня 2023 року: розвідувальний корабель «Іван Хурс» пошкоджено трьома надводними дронами.

4 серпня 2023 року: великий десантний корабель «Оленегірський гірник» пошкоджений надводними безпілотниками.

26 грудня 2023 року: атакований крилатими ракетами великий десантний корабель «Новочеркаськ» у районі Феодосії.

За останні чотири місяці росія втратила 20% свого Чорноморського флоту. Цим домінування росії в Чорному морі поставлено під сумнів. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс.

Так він відреагував на знищення російського десантного корабля «Новочеркаськ», який атакували українські військові.

За його словами, це доводить, що ті, хто вважає, що війна в Україні зайшла в глухий кут, помиляються.

Шеппс упевнений, що нова коаліція на чолі з Великою Британією та Норвегією допомагатиме Україні перемагати на морі.