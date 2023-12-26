Ракурсhttps://racurs.ua/
Суд закрыл дело о самозащите Стерненко
Суд закрыл дело о самозащите Стерненкоhttps://racurs.ua/n190735-sud-zakryl-delo-o-samozaschite-sternenko.htmlРакурс
Волонтер та блогер Сергій Стерненко заявив, що його справу про самозахист закрили. Рішення виніс Приморський районний суд Одеси.
.
Сторона обвинувачення не довела мою провину, у моїх діях не було умислу на умисне вбивство. І не могло бути, бо я захищав своє життя під час вже третього замовного нападу у 2018 році в Одесі, — написав він у Твіттер та Телеграм.
СПРАВУ ЩОДО МОГО САМОЗАХИСТУ ЗАКРИТО!— Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) December 26, 2023
Мені самому у це не віриться, але відповідне рішення ухвалив Приморський районний суд м. Одеси.
Сторона обвинувачення не довела мою провину, у моїх діях не було умислу на умисне вбивство.
І не могло бути, бо я захищав своє життя під час… pic.twitter.com/AivymwMmMn
Стерненка з 2020 року судили за звинуваченнями в умисному вбивстві й незаконному носінні холодної зброї. Справа стосувалися нападу Олександра Ісайкула та Івана Кузнєцова на Стерненка. Кузнєцов у бійці загинув від ножового поранення, а Стерненко отримав кілька порізів. Він стверджує, що то був замовний напад через його протести проти забудови Одеси. В організації нападу він звинувачує мера Геннадія Труханова.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...