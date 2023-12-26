Суд закрыл дело о самозащите Стерненко

https://racurs.ua/n190735-sud-zakryl-delo-o-samozaschite-sternenko.html

Ракурс

Волонтер та блогер Сергій Стерненко заявив, що його справу про самозахист закрили. Рішення виніс Приморський районний суд Одеси.

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Сторона обвинувачення не довела мою провину, у моїх діях не було умислу на умисне вбивство. І не могло бути, бо я захищав своє життя під час вже третього замовного нападу у 2018 році в Одесі, — написав він у Твіттер та Телеграм.

СПРАВУ ЩОДО МОГО САМОЗАХИСТУ ЗАКРИТО!



Мені самому у це не віриться, але відповідне рішення ухвалив Приморський районний суд м. Одеси.



Сторона обвинувачення не довела мою провину, у моїх діях не було умислу на умисне вбивство.

І не могло бути, бо я захищав своє життя під час… pic.twitter.com/AivymwMmMn — Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) December 26, 2023

Стерненка з 2020 року судили за звинуваченнями в умисному вбивстві й незаконному носінні холодної зброї. Справа стосувалися нападу Олександра Ісайкула та Івана Кузнєцова на Стерненка. Кузнєцов у бійці загинув від ножового поранення, а Стерненко отримав кілька порізів. Він стверджує, що то був замовний напад через його протести проти забудови Одеси. В організації нападу він звинувачує мера Геннадія Труханова.