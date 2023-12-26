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Ракурс
Фото: Сергій Стерненко / Instagram

Суд закрив справу про самозахист Стерненка

26 гру 2023, 16:23
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Волонтер та блогер Сергій Стерненко заявив, що його справу про самозахист закрили. Рішення виніс Приморський районний суд Одеси.


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Сторона обвинувачення не довела мою провину, у моїх діях не було умислу на умисне вбивство. І не могло бути, бо я захищав своє життя під час вже третього замовного нападу у 2018 році в Одесі, — написав він у Твіттер та Телеграм.

Стерненка з 2020 року судили за звинуваченнями в умисному вбивстві й незаконному носінні холодної зброї. Справа стосувалися нападу Олександра Ісайкула та Івана Кузнєцова на Стерненка. Кузнєцов у бійці загинув від ножового поранення, а Стерненко отримав кілька порізів. Він стверджує, що то був замовний напад через його протести проти забудови Одеси. В організації нападу він звинувачує мера Геннадія Труханова.

Джерело: Ракурс


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